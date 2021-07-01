RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді

Автор: РБК-Україна

Внаслідок лісової пожежі Канаді, спричиненої аномальною спекою, було зруйновано 90% міста Літтон. Офіційні особи готуються до можливих наступних загроз через пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що жителів Літтона евакуювали з міста ще вчора. За словами члена парламенту від каньйону Міссі-Матскі-Фрейзер Бреда Віса, лісова пожежа зруйнувала близько 90% поселення.

Зокрема, вогонь завдав шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії та шосе, через що під’їзд до Літтона наразі обмежений. Через швидкість поширення пожежі, місцевим жителям довелося покинути свої особисті речі й домашніх тварин.

Відзначимо, що нещодавно на території Літтона була зафіксована температура 49,6 градуса за Цельсієм, попри те, що попередній рекорд в Канаді був встановлений в 1937 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежаКанадалесжара