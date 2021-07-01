Масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді

Відомо, що жителів Літтона евакуювали з міста ще вчора. За словами члена парламенту від каньйону Міссі-Матскі-Фрейзер Бреда Віса, лісова пожежа зруйнувала близько 90% поселення.

Зокрема, вогонь завдав шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії та шосе, через що під’їзд до Літтона наразі обмежений. Через швидкість поширення пожежі, місцевим жителям довелося покинути свої особисті речі й домашніх тварин.

Відзначимо, що нещодавно на території Літтона була зафіксована температура 49,6 градуса за Цельсієм, попри те, що попередній рекорд в Канаді був встановлений в 1937 році.