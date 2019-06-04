Через масштабну пожежу під Києвом проводяться заміри повітря

На птахофабриці "Ясенсвіт" Васильківському районі 30 км від Києва сталася масштабна пожежа, у зв'язку з чим в столиці проводяться заміри повітря. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як наголошується в повідомленні, площа пожежі розташованого окремо цеху в м. Василькові на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" вже проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі. Також у комунальної служби є стаціонарні пости контролю повітря в цілодобовому режимі, які відстежують рівень забруднення повітря, зазначили в прес-службі.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ц червня в 11:37 р. Васильків Київської області на території птахофабрики, в окремому одноповерховому цеху з птицею (розміром 50х300), сталося загоряння покрівлі по всій площі. До гасіння було залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

О 13.50 пожежа на території птахофабриці було локалізовано, о 14.25 пожежу ліквідовано.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 травня рятувальники ліквідували пожежу на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальській" в Києві.