Масштабна ДТП в окупованому Криму: зіткнулися 15 автомобілів

Зіткнення автомобілів сталося сьогодні вранці в Бахчисарайському районі окупованого Криму на трасі "Таврида". Деякі машини розвернуло поперек дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " КрымИнформ ".

"Рух на трасі "Таврида" в Бахчисарайському районі у напрямку до Сімферополя тимчасово здійснюється по одній смузі. 31 січня о 08:30 поруч із селом Глибокий яр сталася ДТП за участю кількох транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії працюють співробітники поліції і експлуатуючої організації. У напрямку до Севастополя рух здійснюється в штатному режимі.

За даними ЗМІ, учасниками ДТП стали понад 15 автомобілів. Деякі машини розвернуло поперек дороги.

Як стало відомо, дорога в цій місцевості дуже слизька, що і стало причиною аварії.

Фото: ДТП в окупованому Криму (dtpcrimea / Instagram)