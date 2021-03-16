Масштабна енергоаварія: майже весь Тбілісі залишився без світла
Фото: вечір (РБК-Україна)
У столиці Грузії Тбілісі відбулася масштабна енергоаварія. Більша частина міста залишилася без електроенергії до півночі.
Про це повідомляє Sputnik Georgia.
Без світла залишилися як центральні райони, так і спальні.
Лінія енергорозподільчої компанії "Теласі", яка обслуговує столицю, перевантажена.
Що стало причиною НС поки невідомо.
Нагадаємо, в середині лютого мільйони жителів південних штатів США через надзвичайно холодну погоду залишилися без електрики. Найбільше постраждав штат Техас.
Також в кінці січня в Україні через негоду залишалися 117 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.