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Масштабная тревога в Украине. Воздушные силы предупредили о пусках ракет (отбой)

Фото: 27 июня воздушная тревога объявлена в ряде областей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 11:58 карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно об угрозе

По информации воздушных сил, был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ. Далее об угрозе в хронологическом порядке:

  • есть угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3,
  • позже стало известно о пусках ракет,
  • ракеты зашли в воздушное пространство из Сумской области и двигаются в направлении Полтавской,
  • движение ракет в направлении Кременчуга.

Взрыв в Кременчуге и Сумах

СМИ сообщают о взрыве в Кременчуге в Полтавской области.

Тем временем глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и городской голова Кременчуга Виталий Малецкий предупреждают о ракетной угрозе.

Следует отметить, что россияне ровно год назад ударили ракетой по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда в результате российского теракта погибли более 20 человек. А на момент атаки в торговом центре находились около тысячи человек.

СМИ также сообщают о взрывах в Сумах.

Отбой тревоги

По состоянию на 12.12 отбой воздушной тревоги в областях.

В ОК "Юг" предупреждали о вероятной подготовке России к новому удару

Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пополнили свои запасы, в том числе и дроновые, поэтому массированные атаки врага, в частности, будут повторяться.

"В Черном море корабельная группировка скромна по меркам тех, которых они разворачивали обычно - 7 кораблей. Они занимаются разведкой. Скорее всего, готовят следующий удар", - сказала Гуменюк.

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