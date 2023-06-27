Масштабная тревога в Украине. Воздушные силы предупредили о пусках ракет (отбой)

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 11:58 карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно об угрозе

По информации воздушных сил, был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ. Далее об угрозе в хронологическом порядке:

есть угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3,

позже стало известно о пусках ракет,

ракеты зашли в воздушное пространство из Сумской области и двигаются в направлении Полтавской,

движение ракет в направлении Кременчуга.

Взрыв в Кременчуге и Сумах

СМИ сообщают о взрыве в Кременчуге в Полтавской области.

Тем временем глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и городской голова Кременчуга Виталий Малецкий предупреждают о ракетной угрозе.

Следует отметить, что россияне ровно год назад ударили ракетой по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда в результате российского теракта погибли более 20 человек. А на момент атаки в торговом центре находились около тысячи человек.

СМИ также сообщают о взрывах в Сумах.

Отбой тревоги

По состоянию на 12.12 отбой воздушной тревоги в областях.

В ОК "Юг" предупреждали о вероятной подготовке России к новому удару

Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пополнили свои запасы, в том числе и дроновые, поэтому массированные атаки врага, в частности, будут повторяться.

"В Черном море корабельная группировка скромна по меркам тех, которых они разворачивали обычно - 7 кораблей. Они занимаются разведкой. Скорее всего, готовят следующий удар", - сказала Гуменюк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.