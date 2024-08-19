Масштаб российско-украинской войны не дает ни одной из сторон выиграть ее одной операцией, - ISW

Как российским, так и украинским силам не хватает возможностей для проведения отдельных решающих выигрышных операций, и вместо этого они должны проводить несколько последовательных операций с ограниченными оперативными целями, которые далеко не добиваются победы, но в совокупности могут достичь стратегических целей, отмечают авторы исследования "Украина и проблема возобновления маневра в современной войне" д-р Фредерик В. Каган и д-р Кимберли Каган.

Они считают, что пока рано оценивать последствия и оперативное значение украинского вторжения в Россию и текущие российские наступательные усилия на востоке Украины. Более того, значение этих операций не будет изолировано, но они будут иметь значение, поскольку будут касаться серии следующих российских и украинских кампаний.

Украина и Россия обладают способностью создать глубокие оборонные позиции и резервы, которые помешают любой отдельной кампании достичь стратегических целей войны до ее кульминации. Россия, по мнению аналитиков, обладает достаточной боевой мощью, чтобы прикрыть свои границы, если она этого пожелает, ценой достижения других целей.

Россия и Украина обычно могут создать оборонительные позиции на некотором расстоянии в тылу и достаточно стабилизировать линию фронта даже при успешном проникновении.

"Следовательно, эффективный дизайн украинской и российской кампании требует продуманности и планирования нескольких последовательных операций, каждая из которых определяет условия для последующей операции», - говорится в отчете. Ни одна из сторон, считают его авторы, не может проводить последовательные операции без перерыва. В то же время оперативные паузы или снижение оперативного темпа дают другой воюющей стороне возможность соперничать и перехватить инициативу.