RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Масштаб аварии существенен. В "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области

Фото: в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области произошла масштабная авария на магистральной сети. Ограничения энергопитания будут продолжительнее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Что произошло?

В Одесской области утром произошла масштабная авария на одной из высоковольтных подстанций - вышел из строя автотрансформатор, который восстанавливали после российских атак.

"Из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе - аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям", - пишет "Укрэнерго".

Россия умышленно пытается нанести удары по высоковольтной инфраструктуре, чтобы обесточить область. Ремонтные бригады неоднократно восстанавливали работу поврежденного оборудования, которое работало по резервным схемам.

"Из-за этого для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования", - добавляет пресс-служба.

Чего ожидать?

Из-за существенных масштабов аварии - ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными.

"Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОГА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и прилегающих районов", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в результате аварии на подстанции Одесса и часть Одесского района остались без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаУкрэнергоЭлектроэнергия