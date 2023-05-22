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Массированный удар по Днепру и области: есть "прилеты", но большинство целей сбили (фото)

Фото: российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет (facebook.com/MNS_GOV_UA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Этой ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, к сожалению, есть и "прилеты", - говорится в сообщении главы ОВА.

Сообщается, что в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. В результате удара пострадали 3 здания.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, после ночных ударов случилось два пожара, они уже ликвидированы спасателями.

В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.

Всего ночью пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. "Зацепило" 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

Взрывы в Днепре 22 мая

В городе ночью прозвучала серия взрывов. Вскоре в городе прозвучали повторные взрывы. Собщается, что за время воздушной тревоги в Днепре прозвучало более 15 взрывов.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что Днепр сражается с вражеским ракетно-дроновым нашествием.

Удары армии РФ по Днепру

Днепр в последнее время часто страдает от российских атак ракетами, а также дронами-камикадзе. Последний раз взрывы в Днепре раздавались в субботу вечером, 20 мая, тогда местные власти сообщали о работе сил ПВО. Мониторинговые группы сообщили, что тогда, вероятно, россияне выпустили по городу ракету "Искандер".

Отметим, что в последние недели россияне активизировали свои атаки по Украине. Обычно, атаки происходят в ночное время.

Россияне делают это для того, чтобы усложнить работу сил ПВО, а также истощить украинцев.

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