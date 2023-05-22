Массированный удар по Днепру и области: есть "прилеты", но большинство целей сбили (фото)

"Этой ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, к сожалению, есть и "прилеты", - говорится в сообщении главы ОВА.

Сообщается, что в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. В результате удара пострадали 3 здания.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, после ночных ударов случилось два пожара, они уже ликвидированы спасателями.

В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.

Всего ночью пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. "Зацепило" 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.