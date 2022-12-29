Массированный обстрел Украины. Россия атаковала 10 областей

"Что касается массированных ракетных ударов по Украине, то в результате них было поражено 10 областей, повреждено 28 объектов. Из них 18 - это частные жилые дома, остальные - объекты критической инфраструктуры", - заявил он.

По словам спикера ГСЧС, в результате обстрелов пострадали пять человек, из них трое мужчин, женщина и ребенок.

Хорунжий отметил, что в Киеве известно о попадании обломков ракет в Дарницком, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. На месте продолжаются спасательные работы. К счастью, обошлось без жертв, но информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 69 ракет, украинские защитники сбили 54 из них.

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