RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массированные обстрелы отходят в прошлое, однако полностью исключать их невозможно, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Массированные обстрелы россиян уже уходят в прошлое, поскольку не имеют соответствующего потенциала. Вероятно, враг будет прибегать к точечным ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что с того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, - это уже очень дурацкий шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", - заявил Гуменюк.

В то же время руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга отметила, что, очевидно, россияне начнут использовать против Украины ракетные или "шахидные" точечные атаки.

Как пояснила Гуменюк, скорее всего для России в приоритете и дальше будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне снизили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, однако угроза атак все же остается высокой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине