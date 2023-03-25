Массированные обстрелы отходят в прошлое, однако полностью исключать их невозможно, - Гуменюк

Массированные обстрелы россиян уже уходят в прошлое, поскольку не имеют соответствующего потенциала. Вероятно, враг будет прибегать к точечным ударам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.
"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что с того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, - это уже очень дурацкий шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", - заявил Гуменюк.
В то же время руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга отметила, что, очевидно, россияне начнут использовать против Украины ракетные или "шахидные" точечные атаки.
Как пояснила Гуменюк, скорее всего для России в приоритете и дальше будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне снизили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, однако угроза атак все же остается высокой.
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