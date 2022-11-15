Массовая драка в Виннице: нарушителям грозит до 7 лет тюрьмы
В Виннице шесть пьяных мужчин устроили массовую драку в комплексе отдыха. Полиция задержала нарушителей и поместила в изолятор временного содержания.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Винницкой области.
Сообщается, что около 23:00 14 ноября в полицию поступило сообщение от администрации заведения о драке в гостинично-развлекательном комплексе Винницы.
Полиция установила, что между двумя компаниями мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт, который затем перерос в массовую драку. Злоумышленники также применили газ раздражающего действия и распылили огнетушитель.
Полицейские задержали шестерых мужчин от 26 до 38 лет, жителей Могилев-Подольского и Винницы, причастных к совершению преступления.
В медицинском заведении у злоумышленников отобрали образцы крови для определения степени алкогольного опьянения.
По этому факту следствие открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее двое мужчин устроили драку с военными терробороны на блокпосту в Винницкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.