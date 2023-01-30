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Маскировка и занятие огневой позиции. В ВСУ показали новые фото с учений в Британии

Фото: в ВСУ показали новые фото по учениям в Британии (t.me Pavliuk KSV)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащие-инструкторы Вооруженных сил Британии провели теоретические и практические занятия с новобранцами Вооруженных сил Украины, которые проходят базовую общевоенную подготовку в рамках международной учебной операции на территории Британии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Военнослужащие ВСУ учатся тактике выбора и правильному занятию огневой позиции с использованием для стрельбы ям, холмов, деревьев и других особенностей местности

К тому же во время учений украинские военные изучают техники маскировки, в частности:

  • методы индивидуальной маскировки военнослужащего и скрытой деятельности;
  • маскировка на местности;
  • порядок использования штатных и подручных средств маскировки.

Напомним, вчера Генштаб показал новые фото по учениям ВСУ в Британии. В рамках международной учебной операции украинские военные тренировались метать имитации ручных гранат по разным положениям.

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ВеликобританияВооруженные силы Украины