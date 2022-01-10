Не всі маски є засобом індивідуального захисту: у МОЗ звернулись до українців

Як повідомляється, про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.

"Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають", - йдеться у повідомленні.

Необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот, зазначили в МОЗ.

"Фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски", - зазначили в міністерстві.