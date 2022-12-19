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Маска пригласили в Европарламент дать показания относительно политики Twitter

Фото: американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Европарламента Роберта Мецола пригласила американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска дать разъяснения относительно политики его соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, в понедельник 19 декабря Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter. Глава ЕП Роберта Мецола подчеркнула, что надеется: встреча пройдет в формате "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями.

Politico отметило, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. Поэтому, по мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна "становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Принял ли Маск приглашение, пока неизвестно.

На днях РБК-Украина сообщало, что ООН обеспокоена вопросом соблюдения прав человека в Twitter. Владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.

Кроме того, мы писали, что опрос Илона Маска с вопросом, стоит ли ему уйти с должности главы Twitter, завершился. Большинство респондентов проголосовали "за".

Ранее Маск выключил аудиофункцию Twitter Spaces, позволяющую пользователям участвовать в групповых чатах с помощью платформы соцсетей.

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Илон Маск