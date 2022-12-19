Маска пригласили в Европарламент дать показания относительно политики Twitter

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, в понедельник 19 декабря Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter. Глава ЕП Роберта Мецола подчеркнула, что надеется: встреча пройдет в формате "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями.

Politico отметило, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. Поэтому, по мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна "становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Принял ли Маск приглашение, пока неизвестно.