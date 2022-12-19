Маска пригласили в Европарламент дать показания относительно политики Twitter

Глава Европарламента Роберта Мецола пригласила американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска дать разъяснения относительно политики его соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, в понедельник 19 декабря Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter. Глава ЕП Роберта Мецола подчеркнула, что надеется: встреча пройдет в формате "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями.
Politico отметило, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. Поэтому, по мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна "становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".
Принял ли Маск приглашение, пока неизвестно.
На днях РБК-Украина сообщало, что ООН обеспокоена вопросом соблюдения прав человека в Twitter. Владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.
Кроме того, мы писали, что опрос Илона Маска с вопросом, стоит ли ему уйти с должности главы Twitter, завершился. Большинство респондентов проголосовали "за".
Ранее Маск выключил аудиофункцию Twitter Spaces, позволяющую пользователям участвовать в групповых чатах с помощью платформы соцсетей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.