Маск внес решающий вклад в агитацию за Трампа в колеблющихся штатах

Согласно информации, поданной в Федеральную избирательную комиссию, организация America PAC, деятельность которой направлена на привлечение избирателей в колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, потратила около 72 млн долларов из этой суммы в период с июля по сентябрь.

Это больше, чем любой другой фонд в поддержку Трампа, сосредоточенный на привлечении избирателей. Кампания Трампа в значительной степени зависит от внешних групп для агитации избирателей, а это означает, что супер PAC, основанный Маском - самым богатым человеком в мире - играет огромную роль в выборах с минимальным преимуществом между Трампом и демократом Камалой Харрис.

Единственным спонсором группы в тот период был Маск, генеральный директор производителя электромобилей Tesla.

Маск, который говорил, что голосовал за кандидатов в президенты от Демократической партии в прошлом, на этих выборах резко повернул вправо. Он поддержал Трампа в июле и появился с ним на митинге в Пенсильвании в начале этого месяца.

В среду Маск сообщил в сообщении на X, что он "проведет серию лекций" по всей Пенсильвании, менее чем через две недели после своего появления с Трампом в этом штате.

Он сказал, что людям нужно всего лишь подписать петицию на его веб-сайте America PAC, чтобы присутствовать на его выступлениях с "завтрашнего вечера по понедельник".

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Маск планировал активизировать агитационную кампанию в поддержку Трампа в Пенсильвании, которая считается ключевым штатом как для Трампа, так и для его оппонента-демократа Харрис в гонке за Белый дом.

Пожертвования Маска в пользу America PAC выводят его в эксклюзивный клуб мегадоноров-республиканцев, в список которого также входят наследник банковской империи Тимоти Меллон и миллиардерша, владелица казино Мириам Адельсон.