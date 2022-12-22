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Маск сделал обещанное: в Twitter появились счетчики просмотров

Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Соцсеть Twitter, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, запустила счетчик просмотров твитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

В своем твите Маск отмечает, что такая опция - это нормально для видео.

"Это демонстрирует, насколько живее Twitter, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не ругают, поскольку это публичные действия", - уверяет он.

Напомним, что Илон Маск пообещал запустить эту функцию в соцсети еще 1 декабря, добавив - "через несколько недель". Так что в данном случае обещанное выполнил.

Недавно РБК-Украина сообщало, что пользователи Twitter большинством проголосовали за отстранение Маска с должности гендиректора компании. Он подтвердил готовность сделать это, но только после того, как найдет "кого-нибудь достаточно бессмысленного, чтобы заняться этой работой".

Ранее Маск выключил аудиофункцию Twitter Spaces, которая позволяет пользователям участвовать в групповых чатах с помощью платформы соцсетей.

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Илон Маск