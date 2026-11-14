Маск собирает подписи за восстановление главы Nvidia в должности

Маск объявил о своей поддержке в социальной сети X, где на него подписаны более 240 млн пользователей. Он отреагировал на публикацию о том, что сотрудники Nvidia пытаются добиться возвращения Хуанга на руководящую должность.

"Существует петиция за восстановление Дженсена Хуанга в должности, и я тоже ее подпишу",- написал миллиардер.

При этом пока неизвестно, какую именно петицию имел в виду Маск.

Сотрудники Nvidia требуют вернуть Хуанга

Призыв Маска прозвучал на фоне недовольства части сотрудников Nvidia решением об уходе Хуанга.

Как сообщило издание Wired, один из старших инженеров компании еще до отставки руководителя опубликовал во внутреннем разделе предложений Nvidia обращение к совету директоров.

Он призвал руководство сначала выслушать мнение сотрудников, прежде чем принимать окончательное решение.

К моменту публикации материала обращение собрало более 1600 комментариев. Большинство из них содержали поддержку Хуанга и призывы вернуть его на пост генерального директора.

Кроме того, некоторые сотрудники направили электронные письма всему коллективу, требуя от совета директоров объяснить обстоятельства ухода руководителя.

Nvidia и глава совета директоров Харви Джонс не предоставили Wired комментариев по поводу этих обращений.