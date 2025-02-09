Маск заверил, что не заинтересован в покупке TikTok

Заявление Маска о не заинтересованности в возможности приобретения TikTok, владельцем которой является китайская компания Bytedance Ltd., стало первым комментарием бизнесмена на эту тему. Оно прозвучало на конференции в Германии.

"Я не делал заявку на TikTok. У меня нет никаких планов о том, что бы я делал, если бы у меня был TikTok", - сказал Маск, присоединившись к конференции дистанционно через видео, которое обнародовала газета Die Welt.

Также Маск, который купил в 2022 году соцсеть Twitter, рассказал, что лично не пользуется TikTok.

"Я не пытаюсь приобрести TikTok", - заверил он.

При этом Маск рассказал, что покупка Twitter была исключением, а приобретение соцсети он объяснил желанием "сохранить свободу слова".

Также предприниматель добавил, что он "обычно строит компании с нуля".

Вопрос о судьбе TikTok в США

В январе Bloomberg писало, что китайские чиновники оценивают возможность, которая позволит Маску, который является близким к президенту США Дональду Трампу, приобрести американские активы TikTok, если компания не сможет предотвратить запрет приложения в Штатах.

Согласно сценарию западных СМИ, X (Twitter) Маска могло взять под контроль TikTok US и вместе управлять бизнесом.

Напомним, в первый день пребывания на посту главы государства Трамп подписал указ, который временно приостановил принудительную продажу или закрытие TikTok. Это дало компании и ее китайской материнской фирме больше времени для достижения соглашения.

Распоряжение поступило через несколько часов после инаугурации Трампа, на которой присутствовал генеральный директор Bytedance Шоу Чу.

"Этот приказ стал последним шагом в многолетних усилиях Вашингтона по запрету приложения по соображениям безопасности", - пишет Bloomberg.

Позиции Трампа по TikTok и возможность продажи приложения

Также отмечается, что Трамп, который выступал за запрет TikTok во время своего первого президентского срока, изменил свое мнение после того, как приложение помогло ему привлечь молодых избирателей.

"Мы выиграли голос молодежи. Я думаю, что я выиграл это из-за TikTok, поэтому в моем сердце есть теплое место для TikTok", - говорил Трамп.

На этой неделе Трамп также подписал отдельный указ, который, по его словам, дал указание чиновникам создать суверенный фонд богатства США, который можно было бы использовать для облегчения продажи TikTok.

ByteDance публично отказалась продать TikTok, хотя потенциальные покупатели выразили надежду, что решение Верховного суда США в поддержку закона о нацбезопасности, который заставляет компанию либо продать, либо закрыть сервис в США, может подтолкнуть его к пересмотру.

Здесь стоит добавить, что китайское правительство также должно будет согласовать возможную транзакцию в случае достижения потенциальных соглашений между компаниями о продаже.

Добавим, в конце января президент США Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok. Он также отметил, что хотел бы видеть "конкурс предложений" за продажу приложения социальной сети.

Трамп также заявлял, что открыт к тому, чтобы TikTok купили Илон Маск или же Ларри Эллисон в рамках совместного предприятия с правительством США.