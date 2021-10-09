Маск влаштує фестиваль Giga-Fest на заводі Tesla під Берліном

Ярмарок, який, як очікується, збере десятки тисяч відвідувачів з пріоритетом для місцевих жителів Бранденбурга, розпочнеться о 10 ранку, а групи та ді-джеї будуть "підтримувати вечірку" до пізньої ночі.

Маск сподівається отримати зелене світло, щоб почати виробництво на підприємстві в найближчі тижні, яке на піку буде виробляти 500 тисяч акумуляторних електромобілів (BEV) на рік, що більш ніж удвічі перевищує виробництво BEV в Німеччині у 2020 році.

Компанія також представила плани інвестувати 5 мільярдів євро в акумуляторний завод потужністю 50 ГВт-год, що випереджає заплановану Volkswagen майданчик потужністю 40 ГВт-год в Зальцгіттері.

Хоча Tesla неодноразово нагадувала критикам, що цей завод значно наблизить Німеччину до досягнення її цілей в області електронної мобільності, деякі місцеві жителі і екологічні групи незадоволені деструктивним підходом американського генерального директора, який, за їхніми словами, йде врозріз з німецькою діловою культурою.

Остання консультація громадськості з приводу цього об'єкта завершується 14 жовтня, після чого Міністерство навколишнього середовища прийме рішення, відхилити його або схвалити. Міністр економіки Бранденбурга оцінив шанси схвалення на рівні 95%.

Кадри з дронів, опубліковані у Твіттері за 24 години до початку ярмарку, показали, що підготовка йде повним ходом: звукові перевірки бурхливих техно-бітів, світлові випробування і фестивальні намети встановлені поруч з рядами автомобілів Tesla.

Влада заявила, що Tesla отримала схвалення від місцевої влади на одночасну присутність 9000 осіб на об'єкті, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією, що обмежують кількість великих зборів до 5000, після того, як компанія представила план того, як вона буде забезпечувати безпеку події COVID.