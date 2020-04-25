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Маск розповів, коли розпочнеться тестування інтернету Starlink

Новини » В світі     25.04.2020 - 23:14
Маск розповів, коли розпочнеться тестування інтернету Starlink
Ілюстративне фото (twitter.com/SpaceX)

Через шість місяців в SpaceX планують запустити закрите бета-тестування інтернету Starlink

Компанія SpaceX планує розпочати випробування системи супутникового інтернету Starlink через три місяці. Про це Twitter повідомив засновник SpaceX Ілон Маск, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що випробування супутникового інтернету проводитимуться в регіонах високих широт.

За словами Маска, через три місяці в SpaceX планує запустити закрите бета-тестування, а через шість місяців - відкрите.

Нагадаємо, 23 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників системи Starlink. Запуск ракети був здійснений з космодрому NASA на мисі Канаверал. Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався вже в четвертий раз, здійснив успішну керовану посадку на плавучій платформі Of Course I Still Love You в Атлантиці.

Це був сьомий вихід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року, в рамках проекту Starlink. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX становить вже 420 космічних апаратів системи Starlink.

Загалом SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

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