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Маск запропонував NASA допомогу у створенні скафандрів для місії на місяць

Автор: РБК-Україна

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск запропонував Національному управлінню Сполучених Штатів з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) допомогу в розробці скафандрів. Раніше в NASA заявили, що виникла затримка з виготовленням костюмів для астронавтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.

Макс прокоментував публікацію генерального інспектора NASA Пола Мартіна, в якій говорилося про те, що Висадка астронавтів на місяць в 2024 році не представляється можливою у зв'язку із затримками в розробці скафандрів.

"SpaceX може зробити це, якщо буде потрібно", - написав Маск в коментарі до публікації Мартіна.

Раніше повідомлялося, що космічне агентство NASA не зможе повернути астронавтів на місяць в 2024 році.

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Илон МаскSpaceXNASA