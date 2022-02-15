Маск пожертвував на благодійність 5,7 млрд доларів від продажу акцій Tesla

Пожертвування було зроблено, коли мільярдер продав акції на суму 16,4 млрд доларів після опитування користувачів Twitter про продаж 10% своєї частки в Tesla. Він заявив у Twitter, що у 2021 році він заплатить понад 11 млрд доларів податків через використання опціонів на акції, термін дії яких закінчувався в тому році.

Аналітики кажуть, що Маск отримає податкову вигоду, оскільки акції, пожертвувані на благодійність, не оподатковуються на приріст капіталу, як якщо б вони були продані.

"Його податкова вигода буде величезною. Він заощадить від 40% до 50% від податку", - сказав Боб Лорд, науковий співробітник Інституту політичних досліджень, який вивчає податкову політику. Лорд додав, що Маск міг передати акції посередникам, таким як "фонди, рекомендовані донорами", а не безпосередньо благодійним групам.

Згідно з даними Chronicle of Philanthropy, це пожертвування робить Маска другим за величиною донором Америки після Білла Гейтса і Мелінди Френч Гейтс минулого року.

Публічна благодійність Маска досі відставала від інших мільярдерів. Маск і засновник Amazon Джефф Безос пожертвували менше 1% свого стану, в той час як Уоррен Баффет і Джордж Сорос до початку вересня пожертвували більше 20%.

Маск є президентом Фонду Маска, що пропонує гранти на "розробку безпечного штучного інтелекту на благо людства".