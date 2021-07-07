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Маск показав посадку ракети Falcon-9 зблизька: вражаюче відео

Автор: Сергій Пишкін

Інженер й винахідник, а також засновник компанії SpaceX поділився відеороликом, на якому продемонстрував момент приземлення ракети Falcon-9. Раніше посадку можна було побачити виключно у поганій якості під час прямої трансляції космічного агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

На відеоролику можна побачити момент приземлення багаторазової ракети-носія Falcon-9 на майданчик.

Варто відзначити, що Falcon-9 складається з двох ступенів. Перший ступінь після кожної космічної операції - повертається на Землю. Другий - є дещо зменшеною версією першого, однак, зі свого боку, після від'єднання продовжує підйом на заплановану орбіту. Після того, як він її досягне, конструкція відштовхує корисне навантаження, вмикає двигуни, направляється у бік атмосфери й поступово згорає.

Сьогодні, Ілон Маск використовує Falcon-9 в рамках місії Starlink - проєкту, який полягає в розробці високопродуктивної супутникової платформи задля поширення широкосмугової мережі у віддалених від комунікацій місцях.

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