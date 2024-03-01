Маск подал в суд на компанию-разработчика ChatGPT: в чем дело

Как отмечает издание, Маск подал в суд из-за того, что OpenAI и Сэм Альтман отказались от первоначальной миссии компании - "разрабатывать искусственный интеллект на благо человечества, а не ради прибыли.".

В иске говорится о том, что Альтман и соучредитель компании Грег Брокман сначала обратились к Маску с предложением создать некоммерческую компанию с открытым исходным кодом. Нарушив контракт, как отмечают адвокаты миллиардера, компания сосредоточилась на заработке денег и держала дизайн GPT-4, своей самой совершенной модели искусственного интеллекта, "в полном секрете".

Reuters добавляет, что Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но вышел из совета директоров в 2018 году. Также в прошлом году был уволен и Альтман, впрочем, уже через несколько дней он вернулся в компанию с новым составом правления.

"Он (Маск, - ред.) обратился в суд с просьбой обязать OpenAI сделать свои исследования и технологии общедоступными и запретить стартапу использовать свои активы, в том числе самую современную модель ИИ GPT-4, для получения финансовой выгоды Microsoft или любого другого лица", - пишет издание.

Что известно о ChatGPT

Компания OpenAI представила ChatGPT 30 ноября 2022 года. Американская компания открыла доступ к языковой модели искусственного интеллекта в виде чат-бота для всех желающих. ChatGPT заработал в Украине в феврале 2023 года.

В октябре 2023 года десктопной версией чат-бота или мобильным приложением пользовалось 1,7 млрд человек. Сайт open.ai стал одним и самых посещаемых в мире.

Больше о феномене ChatGPT и как он стал причиной громких скандалов - читайте в материале РБК-Украина.