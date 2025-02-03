Маск обрушился с критикой на USAID и удалил аккаунт агентства из соцсети Х

"USAID - преступная организация. Пора ей умереть", - написал Маск.

В этот же день союзник президента США Дональда Трампа сделал еще один пост, в котором обвинил USAID в финансировании исследования биологического оружия, включая COVID-19.

Politico пишет, что для USAID эти выходные выдались неспокойными, поскольку разговоры о возможном присоединении агентства к Госдепартаменту США, "все больше напоминает о том, что они превращаются в конкретный план действий".

В частности, республиканец от Флориды Брайан Маск заявил в воскресенье, что агентство "скорее всего, будет более тесно контролироваться" госсекретарем США Марко Рубио.

Он добавил, что работает вместе с госсекретарем, "чтобы обеспечить надлежащее командование и контроль над этими агентствами", поскольку сейчас только 10-30% финансирования развития США, которым занимается USAID, фактически идет на оказание помощи.

Тем временем из соцсети Х удалили аккаунт организации, который насчитывал почти миллион подписчиков. Сайт тоже закрыт. Более того, десятки должностных лиц USAID были отправлены в отпуск с собой.

Депутат-демократ и два сотрудника сената-демократа на условиях анонимности подтвердили, что представители DOGE (группы по эффективности государственного управления, которую возглавляет Маск), в конечном итоге получили доступ к секретным и другим системам USAID в субботу.

Ситуация вызвала осуждение со стороны ведущих демократов, которые пытаются привлечь на свою сторону коллег из Республиканской партии, поскольку распространяются слухи, что представители DOGE пытаются получить доступ к ряду правительственных систем, не имея надлежащего статуса в сфере безопасности.

"Сообщения о том, что лица без соответствующего допуска могли получить доступ к секретным данным USAID, а также к личной информации американских граждан, невероятно серьезны и беспрецедентны. Мы ищем немедленных ответов о любых последствиях для нашей национальной безопасности и собираем группу двухпартийных сенаторов по этому вопросу, как только Сенат вернется завтра", - заявила сенатор Джин Шахин.

По словам сотрудников Демократического Сената, около восьми представителей DOGE - часть с надлежащими допусками, а некоторые без них - явились в главные офисы USAID, требуя доступа ко всем дверям и этажам. Когда служба безопасности USAID отказала им в доступе, сотрудники DOGE предупредили, что они вызовут Службу маршалов США, чтобы заставить организацию впустить их. В конечном итоге должностные лица DOGE получили значительный доступ.

Ранее в пятницу, демократы Конгресса заявили, что президент не имеет полномочий единолично лишать агентство автономии.