Маск намерен превратить Twitter в "приложение для всего": от сообщений до платежей

Покупка Маском Twitter за 44 млрд долларов и ребрендинг являются частью его стратегии по созданию того, что он назвал "приложением для всего", похожего на китайский WeChat.

Суперприложение Tencent Holdings используется большинством китайцев для всего, от платежей до обмена сообщениями, а также для онлайн-финансовых услуг, таких как потребительские кредиты.

Предполагаемое миллиардером X-приложение, которое соединит базовую инфраструктуру Twitter с x.com, - это приложение, объединяющее коммуникации, мультимедиа и "возможность управлять всем вашим финансовым миром".

В сообщениях, опубликованных в поддержку решения Маска, главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино заявила, что X будет включать в себя функции финтеха, такие как платежи и банковские операции. Яккарино, недавно пришедшая в компанию, должна восстановить доверие как рекламодателей, так и пользователей после серии внезапных и, казалось бы, произвольных изменений, внесенных Маском.

Доходы от рекламы в Twitter упали вдвое, как недавно написал Маск, а более крупный конкурент Meta Platforms в этом месяце выпустил прямого конкурента со своим приложением Threads. Ребрендинг Twitter в X привлек внимание к социальной платформе, хотя, по мнению медиа-экспертов и аналитиков, это вряд ли компенсирует потерю стоимости бренда в миллиарды долларов.

Смена логотипа

Напомним, Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино представили логотип социальной сети, на котором белый крестик на черном фоне заменил знакомый символ синей птицы.

За несколько недель до завершения приобретения Twitter в прошлом году Маск сказал, что покупка компании ускорит его стремление создать "приложение для всего" под названием "X" на три-пять лет.