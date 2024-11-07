Машины украинских автозаводов: ТОП-5 забытых моделей

Дюжина автомобильных производств, работавших в разные годы на территории Украины, так или иначе оставили яркий след в истории техники. Интересно, что некоторые их модели и сегодня воспринимаются вполне актуальными.

ЛАЗ НАМИ-750

Бренд ЛАЗ нам сегодня известен как автобусный, но до 1955 эта аббревиатура расшифровывалась как Львовский автомобильный завод. И в 1947 – 1952 гг. здесь двумя небольшими сериями выпускали… электромобили. Грузовые фургоны назывались ЛАЗ НАМИ-750 (грузоподъемность 0,5 т) и ЛАЗ НАМИ-751 (1,5 т).

Внешне невыразительные, эти машины имели рациональную с точки зрения технологии производства конструкцию: несущий алюминиевый каркас, отдельные электромоторы для каждого ведущего колеса и эффективны даже по нынешним канонам железо-никелевые батареи. Электропривод имел систему рекуперации, дальнобойность в минимальной комплектации 65 км (с загрузкой) или 80 км (пустой). Легкие коммерческие фургоны заряжались от бытовой розетки 220 В за 4 часа.

КрАЗ-6434

Сделать машину большой грузоподъемности с хорошей проходимостью очень непросто, но для Кременчугского автозавода проектирование и выпуск таких машин было повседневным делом. Одна из самых интересных в этом плане разработок – КрАЗ-6434, так называемый сочлененный автомобиль. Такая компоновка была модным мировым трендом в 1960-х годах. Машина имела раму, которая благодаря специальному шарниру "сгибалась" посередине.

Имея 8 ведущих колес, сочлененный КрАЗ транспортировал 17,5 тонн груза по любой дороге, набирая 75 км/ч, преодолевая подъем в 30 градусов и брод глубиной 1,4 м.

"Таврия Ландо" - ЗАЗ-11025

Идея недорогого, но романтического автомобиля с небом вместо крыши всегда была востребована – и Таврия со съемной задней частью кузова была ответом на такой запрос. Точных данных о старте этого проекта нет, но некоторые признаки говорят о том, что это была разработка конца 1980-х. Собственный заводской индекс (даже два – сначала ЗАЗ-110260, затем ЗАЗ-11025) позволяет считать эту модель готовой к серийному производству. Которое не произошло. Из четырех выпущенных экземпляров в Украине осталось одно. У этой "Таврии Ландо" сокращена крыша с большим съемным люком и усиленным каркасом, небольшой багажник с оригинальной крышкой. Собственно этот автомобиль можно увидеть и сегодня – он экспонируется в киевском музее "Колеса истории".

КМЗ-4 "Киев"

С этим суперинтересным автомобилем мы немного хитрим – его делали не на автомобильном, а на мотоциклетном заводе, киевском КМЗ. -4 (1961 г.) имели жесткую лонжеронную раму, оппозитный двигатель переднего расположения 0,75 л, стильную кабину (стеклопластик и алюминий), кузов (похоже, алюминиевый), и заимствованные у "Запорожца" рулевое управление, тормоза и колеса на 13". Максимальная скорость была 80 км/ч. Автомобиль выпустили в нескольких экземплярах, в том числе – с разными вариантами кузова.

ЗАЗ-971

На Запорожском автомобильном заводе в начале 1960-х спроектировали несколько утилитарных машин, использовавших базу "Запорожца" ЗАЗ-965. Модель 971 (1962 г.) была универсальным автомобилем высокой проходимости 4х4 с упрощенным кузовом и снаряженной массой 750 кг и была рассчитана на 4 человека и 400 кг груза.

Его позиционировали как машину для деревни и для армии. Причем для военных сделали версию с укороченным кузовом, чтобы она могла транспортироваться авиацией. Двигатель был от горбатого и помещался сзади, постоянный привод был на задние колеса, а передок подключался принудительно. Несколько опытных экземпляров прошли испытания, однако военным тогда больше понравилась другая "зазовская" разработка – амфибия ЗАЗ-967, известная сегодня как серийный ТПК (транспортер переднего края), он же – ЛуАЗ-967.

Если коротко

Большое количество малосерийных и опытных моделей на автозаводах в середине ХХ века было характерно не только для отечественной промышленности. В тот период везде в мире автопром нащупывал содержание своих будущих модельных рядов из-за массы параллельных проектов и построения опытных прототипов. Которые затем предлагались на суд потребительского рынка; востребованные образцы ставили на конвейер, другие безжалостно списывали в металлолом. Поэтому, кстати, до наших дней из описываемых здесь машин сохранилась только одна.