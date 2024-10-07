В машине пахнет горелым: что делать в таком случае

Среди всех ароматов, которые витают в воздухе над нашими дорогами, вероятно, запах пожара наиболее тревожный. Тем более, что в автомобиле всегда было достаточно элементов, которые могут загореться и поддерживать огонь. Как понять, что запах горевшего в машине касается именно вас?

Конечно, это пережиток древних времен, но многие опытные водители и теперь прислушиваются к своему авто всеми органами чувств. Воспринимая в том числе и запахи. И запах гари действительно один из самых опасных сигналов, потому что огонь уничтожает любую машину через несколько минут. Как правильно себя вести, если на ходу запахло горелым?

Что делать, если пахнет горелым

В автомобиле есть почему и выдавать запах горелого, и откровенно гореть: горючее и масла, изоляция проводки, резина, некоторые пластики, детали отделки салона... Кроме того, есть источники подозрительного запаха, которые вопреки народной мудрости, огнем не сопровождаются, но дым и аромат распространяют – тормозные колодки, накладки дисков сцепления, в конце концов шины. Поэтому, почувствовав на ходу стойкий запах гари, водитель должен насторожиться.

К счастью, чаще всего бывает, что горелым несет с улицы – с глушителя попутного автобуса, от костра в придорожной лесополосе, от печки-буржуйки на блок-посту и т.д. Однако если запах не проходит в течение трех-пяти минут или появились другие нехорошие признаки, автомобилисту нужно разбираться с ситуацией.

Остановитесь в безопасном месте и разблокируйте капот ручкой из салона, не поднимая пока его крышку;

Быстро осмотрите автомобиль снаружи, нет ли где-нибудь явного источника дыма или огня;

Если так, готовьте огнетушитель и подручные средства типа одеяла, пледа, куртки, ведь на сам огнетушитель полагаться не стоит;

Было бы хорошо, чтобы ваш помощник в это время готовил гаечный ключ (обычно "на 10") или кусачки для отбрасывания клеммы из аккумулятора. Ведь часто дым и огонь есть следствие короткого замыкания в проводке;

Когда вам кажется, что источник дыма и огня прячется в подкапотном пространстве, поднимайте его крышку медленно, чтобы резкий приток свежего воздуха не раздувал вероятное пламя;

Снимите с аккумулятора одну клемму или перекусите толстую проволоку одной из клемм, неважно, плюсовую или минусовую;

Если вы видите огонь и понимаете, что это пожар, вызовите спасателей или попросите кого-нибудь из присутствующих немедленно сделать это. Хотя если источник огня еще невелик, например, площадью с типичный ноутбук или большую книгу, сначала используйте шанс погасить его своими силами. Если вы уверены в своем огнетушителе, активируйте его и направляйте струю в пламя. Другой эффективный вариант – накрыть источник пламени плотным материалом так, чтобы огонь задохнулся без воздуха.

Если службу 101 вызвали, вам все равно придется определиться: просто ждать прибытия пожарных, или в ожидании их пытаться самому бороться с огнем. Самостоятельные действия во многом имеют смысл, ведь пожар в авто распространяется быстро, охватывая всю машину огнем за несколько минут. Так что до прибытия профессионалов от транспортного средства может остаться лишь небольшая часть. Обратная сторона активности водителя на пожаре – угроза получить тяжелые травмы. Однако как действовать при этом – тема отдельного разговора.

Просто запах

Слава Богу, чаще всего запах горевшего в машине говорит не о пожаре, а всего лишь об определенных неисправностях. Которые, однако, все равно могут привести к неприятностям, в том числе и к возгоранию.

Запах горелого и дым могут вызвать перегретые из-за замыкания провода, масла или антифриз, попавшие на горячие части выхлопа, приводные ремни и накладки дисков сцепления при их пробуксовке и некоторые другие системы.

Кратко

Огонь – одна из самых больших и притом реальных опасностей для автомобиля, особенно если он давно уже не новый. Следовательно, даже малейшие подозрения на пожар нельзя игнорировать. Так что когда в машине на ходу запахло горелым, для начала надо снизить скорость. Не только для того, чтобы приостановить раздувание возможного очага пожара, но и чтобы упростить себе первоначальную диагностику проблемы. И если ситуация не прояснилась, не поленитесь остановиться и осмотреть машину, ведь этим в конце концов вы можете спасти свое имущество.