Машина без номеров: почему так нельзя и какой будет штраф

Автомобиль без номерных знаков с точки зрения государства представляет большую угрозу правопорядку. Ведь он хуже всего может реализовать свой статус источника повышенной опасности: например, совершить ДТП и безнаказанно скрыться с места происшествия, а то и вообще стать инструментом тяжкого преступления. Поэтому в украинских ПДД вопросу номерных знаков посвящено сразу несколько пунктов в разных разделах (п.2.9 и п.30.2)

В частности, правила требуют не только непременного наличия номерных знаков, но и отмечают запрет менять размеры, форму, обозначение, цвет и место размещения номерных знаков на автомобиле. Нельзя наносить на знаки дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чисты и достаточно освещены штатными устройствами машины.

Штраф за отсутствие номеров на авто

Согласно статье 121-3 ч.1 за управление машиной без регистрационных номеров водителю грозит штраф в размере 1190 гривен (70 тысяч рублей). В такую же сумму, кстати, "оценивается" номерной знак, который не относится к этому транспортному средству или не соответствует установленным образцам. Или если номер есть, но он закреплен не там, где определил автопроизводитель или установлен в перевернутом виде, без освещения, закрытым другими предметами.

Если номер грязный настолько, что нет возможности четко определить его символы или буквенно-числовую комбинацию с расстояния 20 метров, это тоже считается отсутствием номерного знака и наказывается таким же штрафом.

Каких-либо исключений или особых причин, освобождающих водителя от ответственности за езду без номерного знака, ни в ПДД, ни в КУоАП нет.

Кратко

Как можно понять из содержания вышеупомянутых законов, в случае кражи номеров с машины или, например, при случайной потере одного из них в пути отвечать все равно придется водителю. Причем дважды – и при оплате новых табличек в специализированной фирме, и при оплате штрафа, если отсутствие знаков будет замечено патрульными.

Поэтому было бы полезным завести привычку проверять наличие номеров на авто после стоянки в неблагополучном районе и после преодоления сложных участков путей, например, глубоких луж, кустов и высокой травы. И вообще номерной знак, особенно передний, должен быть надежно закреплен, ведь не каждой пластиковой рамке можно доверять такую, без преувеличения, ценность.