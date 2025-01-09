Машина с ГБО: как заправляться только качественным газом

Даже в отношении бензина или дизеля не каждый автовладелец четко понимает, что такое хорошее или плохое топливо, а в отношении газа для машины с ГБО и подавно. При этом от контрафактного пропан-бутана можно ожидать неприятностей не менее масштабных, чем от жидкого топлива. Так чем же отличается качественный LPG от некачественного?

Самое большое коварство неадекватного автогаза в том, что обычно водитель долго ничего не замечает - до определенного времени двигатель на нем работает без видимых проблем.

Что такое плохой автогаз

Да, по поведению машины с ГБО бывает нельзя понять, что с ее топливом что-то не так. Так сначала стоит понять, что, собственно, означает понятие некачественного пропан-бутана? В наше время это довольно просто выяснить, ведь относительно недавно в Украине был введен в действие специальный стандарт - ДСТУ EN 589:2017. Между прочим, увязанный с аналогичными европейскими нормативами.

Параметры качества автомобильного пропан-бутана

Октановое число (ОЧ). У пропан-бутановой смеси, известной нам как LPG, оно должно составлять не менее 99 единиц (по исследовательскому методу). При том абсолютное большинство моторов, которые эксплуатируются в Украине с ГБО, требуют ОЧ не более 95. Так что даже если вам попадется газ, у которого этот показатель имеет отклонения в худшую сторону, ни водитель, ни двигатель этого не заметят.

Пропорция компонентов. Сжиженный нефтяной газ LPG - это смесь пропана, бутана, а также еще нескольких составляющих типа метана, этана и пр. Потребителю важнее всего соотношение пропана и бутана, потому что от этого зависит способность газа испаряться. Согласно нормативам, пропорция пропан/бутан колеблется от 30/70 летом до 80/20 зимой. Дело в том, что основное топливо в LPG - это бутан. А задача пропана - за счет собственного испарения создавать в баке (баллоне) давление, чтобы смесь могла без насосов поступать в трубки, шланги и далее в форсунки. Зимой пропан испаряется хуже, поэтому если его в смеси будет мало, мотору будет не хватать газа, особенно под нагрузкой.

Сероводород. В сжиженном нефтяном газе LPG его не должно быть вообще. Ведь это вещество вызывает коррозию металлических деталей топливных систем. Следовательно, это коварный параметр: о присутствии сероводорода в автогазе владелец узнает тогда, когда двигатель остановится или начнет сбоить. Причина - недостаток газа в форсунках из-за того, что трубопроводы и узкие каналы системы забились продуктами коррозии.

Сера. Содержание серы тоже влияет на коррозионную агрессивность пропан-бутана. Также этот показатель считается важным для экологии, хотя этот момент отечественных водителей не очень беспокоит. Предельное количество серы в автогазе - 50 миллиграмм на килограмм (мг/кг).

Коррозионная агрессивность. Кроме вышеупомянутых параметров, коррозионные свойства газа нормируются и отдельно. В лаборатории его уровень проверяется воздействием образцов газа на медную пластину. Этот норматив в первую очередь важен для авто, на которые установили ГБО более десяти-пятнадцати лет назад, когда установщики использовали медные, а не пластиковые трубопроводы.

Остаток после испарения. Пожалуй, самый важный для украинского водителя "с газом" норматив. Если после испарения газ оставит много смол, будут страдать клапаны форсунок и другие в буквальном смысле узкие места топливной системы. Эти смолы, которые еще называют конденсатом, часто содержатся в некачественном автогазе. Они оседают на внутренних поверхностях деталей в виде липкой невысыхающей массы, препятствуя проходу газа. По упомянутому ДСТУ остаточных смол в газе должно быть не более 60 мг/кг.

Давление насыщенных паров. Важная с точки зрения сезона норма, ведь она определяет давление газа в баке (баллоне). Оно не должно быть ни слишком высоким, ни слишком маленьким. Потому что с одной стороны, слишком высокое давление - это опасность протечек, а с другой, слишком низкое давление, как упоминалось, мешает нормальной работе ГБО, особенно в холодную погоду.

Объемная доля жидкого остатка. В газе не должно быть воды или других посторонних жидкостей вообще. И нормируется этот параметр в теплом (+40 градусов С) и в холодном состоянии (ниже 0 градусов С). Если какая-то жидкость в газовой смеси присутствует, это будет мешать работе отдельных компонентов топливной системы, в частности, газового редуктора, клапанов и форсунок.

Вкратце

В отличие от жидких топлив, автогаз трудно испортить во время транспортировки. Поэтому на первое место в плане соблюдения качества выходит точка, где закупается оптовая партия LPG. Поэтому, чтобы гарантированно иметь в баке машины качественный газ, следует заправляться на автозаправочном комплексе известных сетевых брендов. Такие трейдеры не имеют практики экономить на закупках, потому что ценят свой годами наработанный имидж.