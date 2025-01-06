Машина с автоматом: следует ли ставить в "нейтраль" на светофоре

Во многих случаях, рассказывая что-то об автоматической трансмиссии автомобиля выпуска текущего века, мы вынуждены оговаривать, о каком именно автомате идет речь. Ведь в наше время их есть аж четыре: классический гидромеханический, бесступенчатый с вариатором CVT, дешевая роботизированная механика и совершенный преселективный робот - так называемый с двумя сцеплениями. Тем не менее, именно в случае со светофором разницы между четырьмя автоматами нет и все сказанное (с некоторыми техническими нюансами) касается всех.

Что такое нейтраль

Во всех автоматических трансмиссиях режим нейтрали означает полное механическое разъединение двигателя и ведущих колес. То есть в механике и роботах шестерни и валы отключаются друг от друга, в гидромеханике - размыкаются пакеты сцеплений-фрикционов, в вариаторах - ремень не касается плотно своих шкивов. При этом в автоматических трансмиссиях есть еще один способ разорвать поток мощности - так сказать временный, с помощью дисков сцепления или гидротрансформатора. И упомянутая "временность" часто условна.

Нейтраль на светофоре: для чего?

Главная возрастная проблема классического гидромеханического автомата - в износе пакетов фрикционов. И происходит это именно в момент переключения режимов D, R, P, N - в том числе и при остановке и стоянке на светофоре.

Зато когда механизмы переключений остаются в стабильном состоянии, то есть в режиме D или R, наиболее уязвимые детали не изнашиваются. А размыкание потока мощности при стоянке машины в режиме D или R происходит за счет проскальзывания струй масла в гидротрансформаторе. То есть в данном случае тоже ничего не изнашивается.

Какой тогда смысл переключаться в N (нейтраль) или P (парковка), если именно в момент перехода происходит дополнительный износ? Это же самое можно сказать и о коробках-вариаторах, потому что они сегодня имеют и пакеты фрикционов, и гидротрансформатор.

Коробки-роботы, не имеющие гидротрансформатора, при нажатой педали тормоза в режиме D автоматически размыкают свои сцепления (у кого сколько есть) - на то они и автоматы. И так же никакого дополнительного износа в них не происходит. То есть смысла отказываться от преимуществ автоматической трансмиссии и прибегать к каким-то механическим действиям руками-ногами мы здесь тоже не видим.

Расход топлива на нейтрали

Но один аргумент за переход на светофоре в N таки есть: расход топлива. Поскольку заторможенная на передаче трансмиссия нагружает двигатель сопротивлением масла, которое перемешивается в гидротрансформаторе, бензина или дизтоплива мотору нужно больше. Однако, прирост составляет менее чем на пол-литра в час такой стоянки, и большинство водителей такой цифрой может пренебречь.

Как долго можно стоять на нейтрали с АКП

Надеемся, понятно, что во время коротких, до трех-пяти минут остановок, переключать АКП в нейтраль не стоит. Даже получается, что это вредно, так как коробка претерпит два лишних цикла смыкания - размыкания, переживая дополнительный износ. Конечно, это не касается ситуаций, когда приходится стоять порядка 5 - 15 минут, скажем, возле железнодорожного переезда.

Коротко

Итак, нейтраль при кратковременной остановке на машине с любым автоматом включать можно. Но не нужно. В конце концов, если уж очень хочется на что-то переключаться, то переключитесь не в N, а в P - тогда хотя бы не придется держать машину тормозной педалью. Да и то, для моделей с функцией удержания на склоне это тоже не имеет значения.