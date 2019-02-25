Євробачення-2019: MARUV не представлятиме Україну на конкурсі

Сторони не прийшли до згоди щодо участі у пісенному конкурсі із-за ряду причин

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2019, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе из-за ряда причин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОТУ.

Как известно, певица Анна Корсун одержала победу в Национальном отборе в результате конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с НОТУ на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров певица MARUV и НОТУ не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Согласно правилам Евровидения вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса.

"Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора", - говорится в сообщении НОТУ.

Кроме того, "Суспільне" также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам НОТУ.

По словам главы НОТУ Зураба Аласании, во избежание чрезмерной политизации конкурса НОТУ прописала в соглашении условия (для всех участников). В частности, отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса).

Напомним, ранее в НОТУ заявили, что для того, чтобы MARUV могла представить Украину в Тель-Авиве, ей нужно отказаться от гастролей в России, запланированных на апрель 2019 года.