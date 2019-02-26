У Мартиненка заявили, що Ситник керує прокурорами у його справі

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

На думку захисту, докази проти Мартиненка виявилися юридично нікчемними

Директор НАБУ Артем Ситник внепроцессуально керує прокурорами САП у суді по "справі Мартиненка". Про це сказав адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколи Мартиненка.

"Судові засідання показали, що розрекламовані "докази" НАБУ проти Миколи Мартиненка виявилися юридично нікчемними. У справі "Енергоатому" немає ніяких збитків, фейковая "прив'язка" Мартиненка до панамської компанії "Бредкрест" спростована документами (причому, зібраними самим НАБУ). Таким чином, фігурування Мартиненка в справі - це складова піар-кампанії проти нього. В Швейцарії аналогічна справа нічим не закінчилася і навіть не була передана в суд", - зазначив адвокат.

На його думку, Артем Ситник "придумав" злочин, а тепер думає, де взяти докази.

"Оскільки доказів немає, то він сховав правду за димовою завісою –інформаційною кампанією проти Мартиненка і тонни макулатури, яку суд змушений розглядати на вимогу прокурорів. За вказівкою Ситника прокурори САП просто тягнуть час, вимагаючи від суду розглядати весь зібраний ними процесуальний сміття. Звідси наполегливе бажання Ситника незаконно повернути в судовий процес свого "ручного" прокурора Перова - хоча це поставило б під сумнів будь-яке рішення суду по цій справі", - сказав адвокат.

У прес-службі Мартиненка також заявили, що директор НАБУ офіційно піде в політику і восени планує балотуватися у Верховну раду за списком однієї з "нових" партій.

"Після всіх провалів, після низки політичних справ пан Ситник хоче катапультуватися в депутатське крісло. Мета - отримати недоторканність, щоб не відповідати перед законом. А підстав для такої відповідальності багато - починаючи з незаконного збагачення на посаді прокурора і проданого нещодавно в Криму земельної ділянки (із сплатою податків в російський бюджет). А за системні зловживання на посаді керівника НАБУ йому світить не одну кримінальну справу. Професійні громадські активісти, які обслуговують НАБУ, також активно шукають собі місця в різних партіях", - вважають у екс-депутата.