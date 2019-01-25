У Мартиненка заявили, що Чехія спростувала його фігурування у справі "Шкоди"

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У Мартиненко прокоментували розслідування "Схем"

Чеська прокуратура спростувала фігурування екс-депутата Миколи Мартиненка у справі про мінімізації податків компанією "Шкода". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мартиненко.

"Чорний піар" про нібито справу в Чехії проти Миколи Мартиненка тривав кілька років. Цим займалися НАБУ і близькі до них ЗМІ та "активісти". І ось вчора сама програма "Схеми" була змушена дати інформацію чеської прокуратури, яка це спростувала. У Чехії "Шкоду" підозрюють в ухиленні від сплати податків. У коментарі чеської прокуратури сказано: "серед підозрюваних прізвище Мартиненко не фігурує, а згадані там тільки нинішні або колишні працівники Skoda JS". Таким чином, зруйнований один з фейків навколо Миколи Мартиненка", - йдеться у заяві його прес-служби.

У Мартиненка заявили, що через наявність російського акціонера близькі до НАБУ ЗМІ намагалися довести проросійськість "Шкоди", яка була обрана Україною для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

"Саме ця компанія була альтернативою Росії в особі "Росатому". "Шкода" конкурує з Росією на всіх ринках і працює в різних країнах - наприклад, у Фінляндії. І там ніхто не кричить "зрада", тому що "Шкода" залишається чеською компанією і функціонує за законами ЄС", - зазначили у екс-депутата.

"В Україні тема "Шкоди" була вкинута НАБУ з однією метою - для чергової інформаційної атаки на Миколу Мартиненка. Чому зараз? Тому що в суді так звана "справа Мартиненка" розвалюється на очах: ніяких збитків від контракту "Енергоатому" з "Шкодою" ні, все було по стандартній європейській ціні. А економічні відносини "Шкоди" з панамською компанією "Бредкрест" тим більше не зачіпають Україну. І головне - згадки Мартиненка є сфальсифікованими", - заявили у колишнього депутата.

"Звинувачення проти екс-депутата базується на його маніпулятивній прив'язці до "Бредкресту". Хоча всі документи з Панами це спростовують - від установчого договору компанії до власника сертифіката. Саме це є залізобетонними доказами, які повністю виправдовують Мартиненка. Але тепер НАБУ намагається приховати офіційні документи від суду і всіляко затягує судовий процес", - йдеться в заяві прес-служби.

Вона зазначила, що "на розрекламованій "швейцарській флешці" також не виявилося жодного доказу проти Мартиненка. "Не дивно, що за 5 років справа там не було навіть передано до суду - оскільки не передавати. Тому піар-обслуга НАБУ намагається дискредитувати український суд, бо захист з документами доводить сфабрикованість справи", - заявили у Мартиненка.

"НАБУ розуміє, що розпіарена "справа Мартиненка" не має жодних юридичних перспектив. Демонізація Мартиненка - це єдиний аргумент НАБУ і його групи підтримки. На це вже витрачено багато мільйонів. В т. ч. - державних коштів, за які НАБУ фальсифікував цю справу", - зазначили у Мартиненко.