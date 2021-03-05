Марсохід NASA вперше після посадки проїхався Червоною планетою

Місія марсохода - дослідити приекваторний кратер під назвою Езеро на предмет доказів існування життя на планеті.

Для цього йому буде потрібно подолати близько 15 км, на що піде один марсіанський рік (приблизно два земних роки).

Вчені планують, що марсохід добереться до декількох скельних утворень в кратері, які можуть зберігати інформацію про давню біологічну активність.

Серед них є те, що на супутникових знімках виглядає дельтою - структурою, утвореною з мулу і піску, намитих річкою, коли вона впадає в більш широку водойму. У випадку з Езеро ця широка водойма, швидше за все, мільярди років тому був озером.

Але перш ніж Perseverance зможе приступити до цієї задачі, він повинен провести експеримент - спробувати управляти маленьким вертольотом, привезеним з Землі.