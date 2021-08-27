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Марсохід NASA готується до другої спроби добути зразок грунту Червоної планети

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід NASA Perseverance готується до другої спроби добути зразок марсіанського грунту. Апарат подолав відстань понад 455 метрів, аби дістатися до "Цитаделі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Нагадаємо, що під час першої невдалої спроби, пробозбірник виявився пустим. Як відзначають вчені, можливо, це сталося через те, що грунт був занадто сипучим. Після цього марсохід вирушив до місцевості, яка отримала назву "Цитадель", аби спробувати виконати свою місію ще раз.

Відзначимо, що "Цитадель" - локація, яка розташована на дні кратеру Єзеро. Вчені переконані у тому, що ці гірські породи не будуть настільки сипучими, як ті, що використовувалися під час першої спроби.

Найближчі кілька днів Perseverance пробуватиме відшліфувати обраний науковцями камінь, аби зрозуміти чи варто продовжувати операцію з цією гірською породою.

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