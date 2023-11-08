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"Маршрут неудачный". В Одесской области пограничники остановили две группы уклонистов

Одесская область, Среда 08 ноября 2023 18:35
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"Маршрут неудачный". В Одесской области пограничники остановили две группы уклонистов Фото: пограничники разоблачили ухилянцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники в Одесской области разоблачили две группы уклонистов, которые пытались пересечь границу по одинаковой схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Маршрут неудачен: доказан пограничниками. Дважды!", - заявили в пограничной службе.

По их данным, сегодня в Одесской области охранниками границы были остановлены две группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Беглецы действовали по указаниям одного закрытого Telegram-канала.

"Из четырех из них организаторы преступной схемы взяли подписку - от 2800 долларов до 3500 долларов, а остальные четыре должны были заплатить по окончании путешествия. Впрочем, в обоих случаях незаконный маршрут довел нарушителей только до админответственности", - подчеркнули в ГНСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.

К тому же правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.

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