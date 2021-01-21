Марші і погром офісу демократів: у США протести після інавгурації Байдена

Фото: марш антифашистів в Портленді (twitter.com/Oregonian)

Після інавгурації Джо Байдена на пост президента США в декількох великих містах пройшли протести. Зокрема, в Портленді та Сіетлі, де загалом на вулиці вийшли сотні людей.

Про це пише New York Times.

Повідомляється, що в Портленді на марш проти поліції та уряду вийшли близько 200 осіб, одягнених у чорне. Вони попрямували до місцевої штаб-квартирі Демократичної партії, розбили вікна і перекинули сміттєві контейнери.

Серед протестувальників були антифашисти і противники расової дискримінації. На одному з плакатів був напис: "Ми не хочемо Байдена - ми хочемо помститися", по всій видимості, за останні випадки вбивства афроамериканців. Протестувальники заявили, що продовжать боротьбу незалежно від того, хто є президентом.

В Сіетлі близько 150 осіб пройшли маршем з великими транспарантами, на яких було написано: "Жодних поліцейських, в'язниць, меж, президентів". Вони розмалювали анархістської символікою адміністративні будівлі, а також розбили вікна в офісі федерального суду.

Поліція Сіетла супроводжувала акцію і з настанням ночі заарештувала кількох людей. Про арешти також повідомляє і поліція Портленда.

Фото: протести і пошкодження (twitter.com/Oregonian)

Нагадаємо, на інавгурації Байден пообіцяв перемогти екстремізм і тероризм в США.

Також РБК-Україна писало про перші рішення, які він прийняв на президентському посту.