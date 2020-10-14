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На марші до Дня захисника націоналісти озвучили свої вимоги до влади

Київ, Середа 14 жовтня 2020 21:19
На марші до Дня захисника націоналісти озвучили свої вимоги до влади
Фото: марш до Дня захисника України (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

На марші в Києві до Дня захисника за участі ветеранів російсько-української війни націоналісти озвучили свої вимоги до влади.

Текст звернення опубліковано на сайті "Національного корпусу", який виступив одним з організаторів ходи.

"Ми ще не захистили нашу Батьківщину. Україна ще не побудована. У нас ще багато роботи. Наші землі ще не повернуті. Більш того, зараз влада зливає землі, бійців, передову, забороняючи солдатам стріляти. На наших вулицях, користуючись величезним фінансовим ресурсом Росії, з’явились загони ватників, відвертої п’ятої колони, зрадників країни, які в 2014-му намагались знищити нашу незалежність, поставити нашу країну на коліна. Ми повинні захистити країну. Кожен може бути захисником. Кожен може зробити свій внесок", - заявив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький у зверненні до учасників маршу.

На марші до Дня захисника націоналісти озвучили свої вимоги до владиНа марші до Дня захисника націоналісти озвучили свої вимоги до влади

Після цього активісти вирушили на Банкову, щоб озвучити свої вимоги до влади.

"Ми вимагаємо прийняти Закон про захист української державності від колабораціонізму. Пройшло майже 2 місяці з моменту, коли ми принесли на це саме місце проект закону, прийняття якого є для України крайньою необхідністю. Ми вимагаємо звільнити Венедіктову, ставленицю російського агента Портнова, з посади генерального прокурора. Ми вимагаємо припинити переслідування всіх патріотів, зокрема 15 "харківських робінгудів", і нарешті зайнятись антиукраїнською діяльністю п'ятої колони всередині країни", - заявив керівник центрального штабу партії Максим Жорін.

На марші до Дня захисника націоналісти озвучили свої вимоги до влади

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся марш націоналістичних сил до Дня захисника України. У марші взяли участь кілька сотень людей.

Марш почався в парку Шевченка. Потім колона рушила центральними вулицями до Майдану незалежності, де вшанували пам'ять загиблих в зоні проведення ООС українських військових і всіх полеглих захисників України.

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