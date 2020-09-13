"Марш героїв" та військова техніка у Мінську: 36-й день протестів у Білорусі

У Білорусі 36-й день поспіль тривають акції протесту через фальсифікацію президентських виборів. Про те, що відбувається у країні 13 вересня читайте у матеріалі РБК-Україна.

МВС назвало кількість затриманих у суботу протестувальників

За даними відомства, вчора у Білорусі пройшло 12 акцій протесту. МВС стверджує, що участь в акціях протесту взяли менш як 2 тисячі мітингувальників.

Під час акцій протесту, як заявляють в МВС, затримали 114 осіб, 99 з них безпосередньо в Мінську. 87 затриманих у Мінську протестувальників будуть перебувати у СІЗО до суду над ними.

Перед початком протестів у Мінськ стягують військову техніку

Очевидці повідомляють про рух військової техніки, автозаків та машин з колючим дротом в бік центу Мінська. Колону техніки помітили під час руху проспектом Незалежності.

Фото: колона військової техніки у Мінську (twitter.com onlinerby)

Крім того, силовики вже виставили загородження навколо Стели, а також обгородили колючим дротом Жовтневу площу. У різних частинах міста бачили людей в масках, а також військову техніку

У Мінську сьогодні пройде "Марш героїв"

У Мінську сьогодні опозиція планує провести масштабну акцію протесту під назвою "Марш героїв". Ідея цього маршу - висловлення вдячності та підтримки всім, хто проявив себе під час попередніх акцій протесту в Білорусі.

Вимоги у мітингувальників залишаються такими ж, як і раніше: відставка чинного президента Олександра Лукашенка, оголошення нових президентських виборів, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів проти учасників акцій протесту.