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У Марселі розігнали карнавал під час карантину, в ньому брали участь 6,5 тисяч осіб

Автор: Роман Тверденко

В Марселі поліція розігнала карнавал, який проходив під час карантинних обмежень. У ньому брали участь 6,5 тисяч чоловік.

Про це повідомляє BFMTV.

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