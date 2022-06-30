ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маррей та Рууд зачохлили ракетки на Вімблдоні-2022

Новость на русском →
Сполучене Королівство, Четвер 30 червня 2022 10:24
Маррей та Рууд зачохлили ракетки на Вімблдоні-2022 Фото: Енді Маррей попрощався з мріями про трофей (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Сітка Вімблдонського турніру 2022 року зазнала чергових кадрових втрат серед провідних тенісистів. Трав'яний мейджор покинули Каспер Рууд та Енді Маррей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2022, чоловіки, 1/32 фіналу

Рууд – Юмбер – 1:3 (6:3, 2:6, 5:7, 4:6)

Маррей – Ізнер – 1:3 (4:6, 6:7, 7:6, 4:6)

Фіналіст "Роллан Гарросу" Рууд непогано розпочав проти француза Юмбера. Норвежець зробив три брейки в першому сеті та легко взяв партію (6:3) за півгодини. А ось у другому тенісисти помінялися ролями – Юмбер безпомилково подавав, та ще й взяв два гейми на подачі Рууда. Проблеми норвежця посилилися у двох наступних партіях – він намагався форсувати гру, але зазнав невдачі й покинув турнір.

Запекліше боровся Маррей. Британець провів на корті майже 3,5 години, проте порадувати рідну публіку не зміг. Маррей до останнього пручався в стартових двох сетах, але у вирішальні моменти 37-річний Ізнер був спритнішим.

Унікальним став третій сет. У ньому не тільки Маррей переміг на тай-брейку, а й кожен гейм завершився перемогою того, хто подавав. Тенденція продовжилася і в четвертій партії, та там британець одного разу помилився на своїй подачі й програв у підсумку.

Тепер чоловічий турнір на Вімблдоні втратив 11 сіяних із 32-х. У рамках 1/16 фіналу Юмбер зустрінеться з бельгійцем Давідом Гоффеном, а кривдник Маррея Ізнер поміряється силами з десятим сіяним, італійцем Янніком Зіннером.

До слова, досвідчена Цуренко здолала Калініну в українському протистоянні та гратиме в 3-му колі ВІмблдонського турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Уимблдон Энди Маррей
NEWS
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією