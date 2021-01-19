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У Марокко заборонили доступ для літаків і пасажирів з чотирьох країн

Автор: Андрій Козловський

Влада Марокко заборонили доступ на свою територію літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Раніше таку ж заборону в країні було прийнято до транспорту з ПАР, Данії та Великобританії.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Maghreb Arabe Presse.

"Компетентні органи прийняли рішення заборонити як превентивний захід доступ на національну територію з 19 січня 2021 року та аж до нового розпорядження літакам і пасажирам з Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що мутований штам був виявлений в порту північного міста Танжер у марокканця, який прибув з Ірландії на борту судна через французький порт Марсель. При цьому у нього не було яких-небудь симптомів.

Нагадаємо, влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців в країну. Це пов'язано з виявленими у світі мутаціями коронавірусу.

Також повідомлялось, що новий вид коронавірусу виявили в Німеччині. У 35 пацієнтів підтвердили новий вид COVID в лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен.

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