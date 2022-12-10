Марокко выбило Португалию и стало первой сборной из Африки в полуфиналах ЧС

Чемпионат мира-2022, 1/4 финала

Марокко – Португалия – 1:0

Голы: Эн-Несери, 42.

Марокканцы по ходу игры отдали мяч сопернику (всего 34% владения в первом тайме) и плотно защищались средним блоком. Португальцы же стремились пробить оборону с помощью подвижной полузащит, но эффект от всех действий команды Сантуша был небольшой. Долгое время и Португалия, и Марокко получали моменты только на стандартах

На 42-й минуте счет открыл Юссеф Эн-Несири, который головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах. В первом тайме сборная Марокко вообще превзошла Португалию по ударам - 7:5 (в створ - 2:1).

Португальская звезда Криштиану Роналду вышел на поле на 52-й минуте, но забить в матче больше никто не смог. Даже при 80% владения и свежем нападении португальцам ничего не удавалось - игра в последние полчаса шла в одном ключе, когда Марокко сидело в глухой обороне, Португалия ходила в "слепые" атаки. На 90+3-й минуте марокканцы остались в меньшинстве после удаления Валида Хеддиры.

Отметим, Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия - Франция. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря.