Марокко выбило Португалию и стало первой сборной из Африки в полуфиналах ЧС

Сборная Марокко в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 сенсационно обыграла Португалию. И стала первой африканской сборной, которой когда-либо удавалось пробиться в полуфинальную стадию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Чемпионат мира-2022, 1/4 финала
Марокко – Португалия – 1:0
Голы: Эн-Несери, 42.
Марокканцы по ходу игры отдали мяч сопернику (всего 34% владения в первом тайме) и плотно защищались средним блоком. Португальцы же стремились пробить оборону с помощью подвижной полузащит, но эффект от всех действий команды Сантуша был небольшой. Долгое время и Португалия, и Марокко получали моменты только на стандартах
На 42-й минуте счет открыл Юссеф Эн-Несири, который головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах. В первом тайме сборная Марокко вообще превзошла Португалию по ударам - 7:5 (в створ - 2:1).
Португальская звезда Криштиану Роналду вышел на поле на 52-й минуте, но забить в матче больше никто не смог. Даже при 80% владения и свежем нападении португальцам ничего не удавалось - игра в последние полчаса шла в одном ключе, когда Марокко сидело в глухой обороне, Португалия ходила в "слепые" атаки. На 90+3-й минуте марокканцы остались в меньшинстве после удаления Валида Хеддиры.
Отметим, Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия - Франция. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря.
Напомним, накануне, Бразилия сенсационно проиграла сборной Хорватии четвертьфинал ЧМ-2022 в серии пенальти, а Аргентина тоже по пенальти одержала верх над Нидерландами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.