Марокко поставит в Украину запчасти для танков, - Le Journal de l'Afrique

В материале отмечается, что Вашингтону удалось убедить доставить в Украину комплектующие для бронетехники "в условиях строжайшей секретности".

На вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится несколько десятков танков типа Т-72Б и Т-72БК, приобретенных в 1999-2001 годах в Беларуси.

Напомним, что в июле 2015 года украинская государственная компания "Укроборонсервис" также обращалась к Марокко с просьбой о запчастях для своих танков Т-72.

По данным источников издания, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.