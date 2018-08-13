Марлос визнаний кращим гравцем четвертого туру УПЛ

Півзахисник "Шахтаря" вразив своєю грою в матчі з "Ворсклою"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос був визнаний кращим футболістом четвертого туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті Прем'єр-ліги.

Хавбек Шахтаря відзначився голом у ворота "Ворскли" і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:1.

Примітно, що голосування за кращого гравця туру було вирішено провести без урахування матчу "Динамо" - "Маріуполь", який був перенесений на кінцівку вересня.