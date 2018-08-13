Марлос признан лучшим игроком четвертого тура УПЛ

Новости Спорт 13.08.2018 - 14:42
Фото: Марлос (facebook.com/fcshakhtar)
Фото: Марлос (facebook.com/fcshakhtar)

Полузащитник "Шахтера" впечатлил своей игрой в матче с "Ворсклой"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос был признан лучшим футболистом четвертого тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Хавбек Шахтера отличился голом в ворота "Ворсклы" и помог своей команде добыть победу со счетом 4:1.

Примечательно, что голосование за лучшего игрока тура было решено провести без учета матча "Динамо" - "Мариуполь", который был перенесен на концовку сентября.

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Теги:  Шахтер,  УПЛ,  Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС