Марлос признан лучшим игроком четвертого тура УПЛ

Полузащитник "Шахтера" впечатлил своей игрой в матче с "Ворсклой"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос был признан лучшим футболистом четвертого тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Хавбек Шахтера отличился голом в ворота "Ворсклы" и помог своей команде добыть победу со счетом 4:1.

Примечательно, что голосование за лучшего игрока тура было решено провести без учета матча "Динамо" - "Мариуполь", который был перенесен на концовку сентября.