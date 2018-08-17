Маркізіо покинув "Ювентус" після 25 років в клубі

Новини Спорт 17.08.2018 - 12:31
Фото: Клаудіо Маркізіо (twitter.com/juventusfc)
Фото: Клаудіо Маркізіо (twitter.com/juventusfc)

Сторони дійшли згоди розірвати контракт

"Ювентус" оголосив, що команду покидає півзахисник Клаудіо Маркізіо. Про це повідомляється на офіційному сайті туринської команди.

Контракт був розірваний за обопільною згодою. При цьому не уточнюється, в якому клубі продовжить свою кар'єру 32-річний футболіст.

Маркізіо провів всі роки своєї футбольної кар'єри в "Ювентусі", за винятком річної оренди в "Емполі".

Італієць є випускником академії "бьянконері", до якої приєднався в 1993 році.

У сезонах 2004/05 і 2005/06 він почав залучатися до тренувань із першою командою. А в серпні 2006 року він дебютував за основу "Ювентуса" в Кубку Італії. Всього в 389 матчах за клуб у всіх турнірах Маркізіо забив 37 м'ячів.

У складі туринської команди хавбек сім разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок країни і тричі - Суперкубок Італії. Двічі з "Ювентусом" хавбек доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Іньєста після 16 років у "Барселоні" вирішив покинути клуб.

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