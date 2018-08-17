Маркізіо покинув "Ювентус" після 25 років в клубі

Сторони дійшли згоди розірвати контракт

"Ювентус" оголосив, що команду покидає півзахисник Клаудіо Маркізіо. Про це повідомляється на офіційному сайті туринської команди.

Контракт був розірваний за обопільною згодою. При цьому не уточнюється, в якому клубі продовжить свою кар'єру 32-річний футболіст.

Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus

Una vita in Per sempre in

https://t.co/O6iRf4OXkV pic.twitter.com/GSVyvzGss4 — JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2018

Маркізіо провів всі роки своєї футбольної кар'єри в "Ювентусі", за винятком річної оренди в "Емполі".

Італієць є випускником академії "бьянконері", до якої приєднався в 1993 році.

Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore.

Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. pic.twitter.com/AoNuiiZ2cS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) August 17, 2018

У сезонах 2004/05 і 2005/06 він почав залучатися до тренувань із першою командою. А в серпні 2006 року він дебютував за основу "Ювентуса" в Кубку Італії. Всього в 389 матчах за клуб у всіх турнірах Маркізіо забив 37 м'ячів.

Da sempre bianconero. Per sempre bianconero @ClaMarchisio8.



Una vita in che celebriamo con la GALLERY https://t.co/bOgE1o9Lrs pic.twitter.com/VTR8ql8YlL — JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2018

У складі туринської команди хавбек сім разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок країни і тричі - Суперкубок Італії. Двічі з "Ювентусом" хавбек доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Іньєста після 16 років у "Барселоні" вирішив покинути клуб.