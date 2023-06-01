Маркевич официально вернулся к работе: он не тренировал 7 лет

Перволиговый коллектив заменил на 72-летнего коуча до недавнего времени главного тренера команды Андрея Тлумака. Последний не смог выполнить задание по выходу в Премьер-лигу по итогам сезона 2022/23.

Маркевич-старший в пятый раз будет работать с главной командой города Льва. Он тренировал "Карпаты" в 1992-1995, 1996-1998, 2001-2002, 2002-2014 гг. Самым высоким достижением специалиста с "зелено-белыми" стали бронзовые награды Высшей лиги и финал Кубка Украины в сезоне 1997/98.

Позже Маркевич работал в харьковском "Металлисте" (2005-2014 гг.), сборной Украины (2010) и "Днепре" (2014-2016). Завоевал "серебро" (сезон 2012/13) и 6 раз бронзовые награды УПЛ с харьковчанами. С днепровцами дважды финишировал третьим в чемпионате и дошел до финала Лиги Европы 2014/15.

В роли главного тренера Маркевич не работал после сезона 2015/16. Тогда он покинул "Днепр" на фоне финансовых проблем клуба. С тех пор специалист работал консультантом, а в 2016-2021 гг. возглавлял комитет сборных УАФ.

"Карпаты" возродили в 2020 году на любительском уровне. В сезоне 2021/22 львовяне стали победителями Второй лиги, а дебютный сезон в Первой лиге завершили на 5-й строчке. "Зелено-белые" на три очка отстали от зоны переходных матчей за право сыграть в УПЛ.