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Маркетплейс дронов для ВСУ: Минобороны запускает систему в полную эксплуатацию

Суббота 02 августа 2025 14:49
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Маркетплейс дронов для ВСУ: Минобороны запускает систему в полную эксплуатацию Фото: Минобороны запускает систему DOT-Chain в полную эксплуатацию (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны Украины официально запустило в эксплуатацию систему управления снабжением DOT-Chain, которая меняет подход к обеспечению армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра оборона Дениса Шмыгаля в Telegram.

Соответствующий приказ подписали после завершения этапа экспериментального внедрения.

DOT-Chain автоматизирует все ключевые процессы снабжения для Вооруженных Сил Украины - от вещевого имущества и продовольствия до дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Шмыгаля, система обеспечивает единые стандарты, оперативность и точность в сфере логистики для войска.

В рамках системы запущен новый функционал - DOT-Chain Defence, который предоставляет боевым подразделениям право самостоятельно выбирать нужные беспилотники.

В то же время всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок: оно организует закупку и доставку от производителя непосредственно в подразделение.

"DOT-Chain - это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению войска, которое соответствует требованиям военного времени и стандартам наших союзников, - отметил Шмыгаль.

Напомним, что Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. Речь идет о том, что ВСУ получат дроны для уничтожения ракет и не только.

Кроме того, мы сообщали, сколько беспилотников способна производить украинская "оборонка" и при каком условии.

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